Ukrainische Flüchtlinge: Landkreis Wunsiedel bereitet sich vor

Die gefährliche Situation in der Ukraine zwingt immer mehr Menschen zur Flucht. Die Bayerische Regierung geht davon aus, dass bis zu 100 Tausend Geflüchtete zu uns in den Freistaat kommen werden. Bisher sind auch schon einige Menschen bei uns in der Euroherz-Region eingetroffen, zum Beispiel im Landkreis Wunsiedel:

…so Anke Rieß-Fähnrich, Medienbeauftragte des Landkreises Wunsiedel.

Für weitere Menschen aus der Ukraine hat der Landkreis unter anderem Asylunterkünfte angemietet. Außerdem gibt es viele Privatpersonen, die Unterkünfte zur Verfügung stellen: Über eine Immobilienbörse hat der Landkreis schon 100 Angebote von Menschen bekommen, die freien Wohnraum für Geflüchtete haben.