Ukrainische Flüchtlinge in Hof: Andrang in der Stadtverwaltung

Immer mehr Menschen flüchten vor dem Krieg in der Ukraine – auch in die Stadt Hof. Bisher haben die meisten der Geflüchteten (…)

Ukrainische Flüchtlinge in der Stadt Hof: Notunterkunft in Hofecker Schulturnhalle geplant

Bisher sind die Geflüchteten im Hofer Land meist privat untergekommen, also bei Familien oder Freunden. Aber auch die Jugendherberge in (…)

Sondergipfel in Bayern: Schnelle Integration von Flüchtlingskindern

Nach zahlreichen Sitzungen und Diskussionen hat der Hofer Stadtrat die Haushaltsposten soweit fertig, dass der Finanzplan am Donnerstag (…)

Ukrainische Flüchtlingskinder an Hofer Schulen: unproblematischer erster Tag

In einigen Klassen an Grund- und Mittelschulen in Stadt- und Landkreis Hof sitzen seit Montag 15 ukrainische Flüchtlingskinder mit im (…)