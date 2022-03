Ukrainische Flüchtlinge in der Stadt Hof: Notunterkunft in Hofecker Schulturnhalle geplant

Immer mehr Menschen flüchten vor dem Krieg in der Ukraine – auch in die Stadt Hof. Bisher haben die meisten der Geflüchteten zunächst Platz bei Familienangehörigen oder Freunden gefunden. Wie Oberbürgermeisterin Eva Döhla mitteilt, ist das möglich gewesen, weil rund 370 ukrainische Staatsangehörige in Hof leben. In den kommenden Tagen und Wochen werden jedoch weitere Flüchtlinge erwartet. Darauf bereitet sich die Stadt gerade vor:

In den vergangenen Tagen haben sich bereits zahlreiche Geflüchtete beim Sozial- und Ausländeramt der Stadt gemeldet. Hier erhalten sie Unterstützung bei der Suche nach einer Unterkunft, bei Fragen rund um die Registrierung oder zur finanziellen Absicherung. Laut Döhla seien die Mitarbeiter der Stadtverwaltung täglich im Einsatz, um den Geflüchteten das Ankommen in der Stadt so gut es geht zu erleichtern.