Ukrainische Flüchtlinge im Landkreis Tirschenreuth: BRK unterstützt weitere Betreuung

Immer mehr Menschen flüchten wegen des Krieges aus der Ukraine und kommen zu uns in die Euroherz-Region. Im Landkreis Tirschenreuth ist in den vergangenen Tagen deswegen das Kloster Fockenfeld für Kriegsflüchtlinge vorbereitet worden. Bis zu 120 Menschen können dort in nächster Zeit untergebracht werden, die ersten 50 aus dem Ankerzentrum in Regensburg werden in den kommenden Tagen erwartet. Das BRK im Landkreis Tirschenreuth hat schon bei den Vorbereitungen mit angepackt und wird die Geflüchteten auch in Zukunft weiter unterstützen und zum Beispiel Essen ausgeben. Um die weitere Betreuung werden sich die Verantwortlichen auch noch kümmern:

…so Holger Schedl, Kreisgeschäftsführer des BRK in Tirschenreuth.

Wie lange sich die Menschen im Kloster Fockenfeld aufhalten werden, hängt davon ab, wie schnell das Landratsamt Tirschenreuth Wohnungen findet, in denen die Geflüchteten längerfristig untergebracht werden können.