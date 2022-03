Ukrainische Flüchtlinge aufnehmen: Das müssen Mieter wissen

Der Krieg in der Ukraine tobt und mittlerweile sind schon über eine Million Menschen geflüchtet. Viele davon suchen auch in Deutschland Schutz. Ein paar sind auch schon in der Euroherz-Region untergekommen. Es gibt auch Menschen, die sich überlegen, Flüchtlinge vorübergehend bei sich aufzunehmen. Hier hat der Deutsche Mieterbund einige Hinweise zusammengestellt. Grundsätzlich dürfen Mieter auch Flüchtlinge in ihre Wohnung aufnehmen. Sechs bis acht Wochen gelten diese dann als Besucher und der Mieter muss das nicht dem Vermieter melden. Dauert der Besuch aber länger und ist nicht angemeldet, kann der Vermieter im schlimmsten Fall die Kündigung einreichen. Außerdem haften die Mieter für die aufgenommenen Besucher. Und sie müssen die höheren Nebenkosten durch Heizung, Strom und Wasserverbrauch zahlen.

