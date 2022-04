Ukrainehilfe: Stand im Vogtlandkreis

Knapp 1.300 ukrainische Flüchtlinge hat der Vogtlandkreis mittlerweile registriert. In den vergangenen Wochen hat der Landkreis laut Landratsamt gut 50 Flüchtlinge von der Ernstaufnahmeeinrichtung in Sachsen zugewiesen bekommen. In der kommenden Woche sollen es 100 weitere sein. Der Landkreis setzt bei der Unterbringung ähnlich wie der Landkreis Wunsiedel auf dezentrale Modelle. Bisher hat der Vogtlandkreis 80 Wohnungen angemietet. Zirka 400 weitere liegen bereits vor. Es kämen zudem laufend weitere Angebote dazu. In Auerbach und Reichenbach gibt es künftig Ankunftszentren für 50 bis 70 Geflüchtete, auch in Plauen laufen dazu Planungen. Ukrainische Kinder können auch bei freien Kapazitäten einen Betreuungsplatz in einer Kita in Anspruch nehmen. In Schöneck können ab kommendem Dienstag ukrainische Kinder im Evangelischen Schulzentrum Oberes Vogtland zur Schule gehen. Verschiedene Einrichtungen im Vogtland bieten Deutschkurse an. Mehr Infos zur Ukrainehilfe im Vogtland findet ihr hier