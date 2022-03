Ukrainehilfe: Stadt Plauen unterstützt befreundete Stadt Solotonoscha

Seit 2016 pflegt die Stadt Plauen freundschaftliche Kontakte zur ukrainischen Stadt Solotonoscha. Um die Stadt in der Ukraine in der aktuellen Situation zu unterstützen, hatte die Stadt ein Spendenkonto eingerichtet. Rund 28 Tausend Euro sind insgesamt darauf eingegangen. Von dem Geld hat die Stadt Plauen Hilfsgüter gekauft, die mittlerweile nach Solotonoscha gebracht worden sind. Damit ist die Spendensammelaktion erst einmal geschlossen. Es laufen aber bereits Vorbereitungen für einen weiteren Hilfstransport. Wann dieser stattfinden kann, lässt sich aktuell aber noch nicht abschätzen.

In der Zwischenzeit können die Plauener Geflüchtete in ihrer Stadt unterstützen und sich zum Beispiel als Paten melden oder Sachspenden abgeben.

Informationen zur Ukraine-Hilfe.

Online-Formular für Sachspenden.

Online-Formular für Patenfamilien.