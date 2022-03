Ukrainehilfe im Landkreis Wunsiedel: Besserer Austausch über Social-Media Gruppe

Die Solidarität mit den Menschen in der Ukraine ist groß. Auch in der Euroherz Region sind in den vergangenen Wochen zahlreiche Spenden zusammengekommen. Der Landkreis Wunsiedel hat für alle, die sich gern aktiv an der Ukrainehilfe beteiligen möchten, eine Telefon-Hotline eingerichtet. Weil die Telefone seit der Einrichtung der Hotline nicht still stehen, haben sich die Oberbürgermeister und Bürgermeister aller Kommunen im Landkreis gemeinsam mit den Verantwortlichen im Landratsamt zu einer weiteren Vernetzungsmöglichkeit entschieden.

In der Facebook-Gruppe „Suche & Biete: Ukrainehilfe im Landkreis Wunsiedel i. Fichtelgebirge“ könnt ihr ab sofort eure Hilfe anbieten. Gleichzeitig können alle, die Hilfe suchen, aktiv auf euch zukommen oder der Gruppe mitteilen, was sie benötigen. Angeboten werden dort unter anderem Haushalts- und Küchenutensilien oder Möbel. Laut Landrat Peter Berek sollen die Menschen so möglichst unkompliziert und niederschwellig zueinander geführt werden.

Den Link zur Gruppe findet ihr hier.