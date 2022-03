Ukrainehilfe im Landkreis Hof: Hofer Landrat im Austausch mit polnischem Partnerlandkreis

Die Welle der Solidarität mit den Menschen in der Ukraine und den Flüchtlingen ist weiter ungebrochen. Als Zeichen der Solidarität hat auch das Landratsamt in Tirschenreuth die Ukraine-Fahne neben der des Landkreises und des Freistaats gehisst. Der Hofer Landrat Oliver Bär hat sich mit dem polnischen Partnerlandkreis Ilawa ausgetauscht. Dabei hat Bär auch die enorme Hilfsbereitschaft der Polen gelobt. In dem Landkreis sind schon 500 Flüchtlinge untergekommen – Tendenz weiter steigend. Der dortige Landrat Bielawski sieht große Herausforderungen für die Wirtschaft und bei der Verteilung von Flüchtlingen. Genauso wie in Hof sind auch dort Ukrainer vor allem durch private Initiativen untergekommen. Das seien aber oft nur kurzfristige Lösungen. Im Landkreis Hof sind bisher 290 Flüchtlinge gemeldet, 39 Kinder und Jugendliche gehen auch schon hier in die Schule.

