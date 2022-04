Ukrainehilfe: Aktueller Stand in der Stadt Hof

Die Lage in der Ukraine ist weiterhin katastrophal, Millionen Menschen sind auf der Flucht vor dem Krieg. Die Stadt schätzt, dass derzeit zwischen 700 und 750 ukrainische Flüchtlinge in Hof sind. Gut 130 sind mit Bussen aus dem Anker-Zentrum in Bamberg gekommen. In der Notunterkunft der Hofecker Schule wohnen derzeit zirka 20 Geflüchtete. Die sollen noch vor Ostern auf andere Unterkünfte verteilt werden. Bis zum Ende letzter Woche haben beim Sozialamt gut 580 Personen Asylbewerberleistungen beantragt. Die Flüchtlinge können sich bis zu einem halben Jahr visumsfrei in der EU aufhalten. Für einen Aufenthaltstitel müssen sie sich im Einwohnermeldeamt der Stadt Hof melden.

Das Sozialamt versucht die Arbeit besser zu koordinieren. Zum Beispiel durch die Terminvergabe und die Aufteilung der Arbeitszeiten. So sind die Öffnungszeiten im Sozialamt der Stadt auf die Vormittage beschränkt. Danach erfolgt dann die Sachbearbeitung. Nachmittags gibt es dann Termine für Flüchtlinge aus den Unterkünften wie zum Beispiel der Jugendherberge. Um den Aufwand zu stemmen, helfen in der Stadt Mitarbeiter aus verschiedenen Fachbereichen in den Fachbereichen mit, die für die Flüchtlingsarbeit zuständig sind. Außerdem gibt es einen Personalpool mit neuen Mitarbeitern und Pensionären, die bei Bedarf reaktiviert werden können.