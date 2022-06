Ukraine-Update: Aktuell 885 Geflüchtete im Hofer Land

Vier Monate ist es mittlerweile schon her, dass Russland den Krieg in der Ukraine gestartet hat. Seitdem sind zahlreiche Menschen aus dem Land geflohen. Im Landkreis Hof halten sich nach aktuellem Stand 885 Geflüchtete auf, darunter auch viele junge Menschen. Rund 340 ukrainische Kinder und Jugendliche besuchen aktuell Schulen im Hofer Land. Die meisten davon nehmen auch am Regelunterricht teil. Willkommensgruppen gibt es im Moment zehn Stück, davon sechs in der Stadt Hof und vier im Landkreis. Der Großteil der Geflüchteten ist mittlerweile privat im Hofer Land untergebracht. Wohnraumangebote könnt ihr nach wie vor über die Integreat-App abrufen.