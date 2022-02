Ukraine Krise: Bisher noch keine Auswirkungen bei LEU Energie in Hof spürbar

Der Konflikt zwischen der Ukraine und Russland spitzt sich weiter zu. Nachdem unter anderem die EU und die USA neue Sanktionen für Russland angekündigt haben, kommen die EU-Staats- und Regierungschefs heute zusammen, um über die Krisensituation zu beraten. Die Auswirkungen der Krise könnten auch regionale Unternehmen zu spüren bekommen. Bei der Firma Leu Energie in Hof sind aktuell noch keine Auswirkungen zu spüren. Die Firma selbst führt keine direkten Geschäftsbeziehungen nach Russland oder in die Ukraine – die Vorlieferanten des Unternehmens allerdings schon. Von weiteren Sanktionen könnte beispielsweise die ohnehin schon angespannte Energie-Preissituation betroffen sein, so Geschäftsführer Sebastian Leu:

Aufgrund der starken Preisschwankungen auf dem Markt und möglichen, folgenden Sanktionen, bietet Leu nur noch beschränkt Tarife für neue Gas- und Stromkunden an. Damit soll gesichert werden, dass bestehende Kunden auch zukünftig zuverlässig beliefert werden können.