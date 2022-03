Ukraine-Krieg: Vogtlandkreis sucht Familien für unbegleitete Flüchtlingskinder

Die Notunterkunft in der Schulturnhalle der Hofecker Mittelschule ist weiterhin leer – der Bus mit den Kriegs-Flüchtlingen aus der Ukraine ist entgegen den Erwartungen gestern nicht in der Stadt angekommen. Das teilt die Pressestelle der Stadt auf Anfrage von Radio Euroherz mit. Dennoch bereitet sich die Euroherz-Region auf die Ankunft weiterer Flüchtlinge vor. Im Vogtlandkreis werden aktuell Gastfamilien gesucht, die unbegleitete Kinder und Jugendliche in ihre Obhut nehmen könnten. Auch wenn aktuell noch keine Kinder und Jugendliche ohne ihre Verwandten in der Region gelandet sind, will der Landkreis darauf eingestellt sein. Potentielle Gastfamilien werden durch den Pflegekinderdienst des Landratsamtes betreut, werden vorab geprüft und erhalten ein Pflegegeld. Alle Interessierten können sich beim Jugendamt im Vogtlandkreis melden.

Wenn ihr euch für diese Aufgabe interessieren, setzt euch bitte mit Frau Schäfer,

Telefon 03741 – 300 3301, in Verbindung.