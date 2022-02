Ukraine-Krieg: Region setzt Zeichen des Friedens

Die Welt ist eine andere, als sie noch vor einer Woche war. Es herrscht Krieg in der Ukraine und die meisten Staaten Europas stehen geschlossen dagegen. Über 100.000 Menschen haben in Berlin gegen den Krieg Russlands demonstriert. Vor Ort waren auch der hochfränkische SPD-Bundestagsabgeordnete Jörg Nürnberger und der Hofer Landrat Oliver Bär.

Aber auch hier in der Euroherz-Region gab es am Wochenende Aktionen: In der Hofer Altstadt haben sich am Samstag rund 200 Menschen getroffen, um einen Zeichen gegen den Krieg, für Frieden und Solidarität mit der Ukraine zu setzen. Überall war die blau-gelbe Flagge der Ukraine zu sehen, die Teilnehmer haben ukrainische Volkslieder angestimmt. Ein paar Meter weiter, im Wittelsbacher Park, kam es zu einer Friedensaktion am Kriegerdenkmal. Der sogenannte Sämann wurde mit Plakaten und der Friedenstaube behängt. In Oberkotzau haben im Fernweh-Park gestern über 100 Teilnehmer ihr Mitgefühl gezeigt.

Die Friedensaktion in der Innenstadt hatten die Jugendorganisationen der Grünen, der SPD und der FDP in Hochfranken angemeldet. Die Aktion im Wittelsbacher Park haben der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) und die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes/Bund der Antifaschisten (VVN-BdA) organisiert.

Unser Foto zeigt die Demo in Berlin mit über 100.000 Teilnehmern.