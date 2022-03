Ukraine-Krieg: Landrat Rolf Keil appelliert an Bürger

„In diesen Zeiten, in denen Diplomatie und Besonnenheit auf heftige Gewalt und Drohgebärden prallen, gilt es, zusammen- und füreinander einzustehen.“ – Mit diesen Worten richtet sich der Landrat des Vogtlandkreises, Rolf Keil, an seine Bürger. Als Zeichen der Solidarität mit der Ukraine, sind die ukrainischen Landesfarben bereits im gesamten Landkreis verteilt. So werden zum Beispiel die bedeutendsten Sehenswürdigkeiten in Blau und Gelb angestrahlt. Rolf Keil bittet zudem alle Vogtländer, sich aktiv an der Hilfe für die Ukraine zu beteiligen. Derzeit werden erste Vorbereitungen zur Unterbringung von Flüchtenden getroffen. Sie sollen über den ganzen Landkreis verteilt in Einzelwohnungen untergebracht werden können. Aktuell könne der Landkreis rund 300 Personen unterbringen und mit der Erstausstattung versorgen – so der Landrat. Zudem laufen bereits Gespräche mit den vogtländischen Bürgermeistern, um weitere Lösungen zu finden. Alle, die mithelfen möchten, können sich gern beim Landratsamt melden.

