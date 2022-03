Ukraine-Krieg im Unterricht: Sorgen der Schüler ernst nehmen

Der Krieg in der Ukraine hinterlässt schon jetzt deutliche Spuren. Nicht nur, dass Energie- und Spritpreise immer weiter in die Höhe steigen – auch die Sorgen und Ängste in der Bevölkerung wächst weiter an. Vor allem für kleinere Kinder ist die aktuell e Situation undurchsichtig – vielen ist „Krieg“ bisher noch nicht einmal ein Begriff. Ältere Schüler thematisieren es hingegen bereits in Fächern wie Geschichte oder Ethik. In den kommenden Wochen soll das Thema aus zwei entscheidenden Gründen noch stärker in den Lehrplan eingebunden werden, sagt Michael Wagner, Schulleiter des Johann-Christian-Reinhart-Gymnasiums in Hof.

Besonders wichtig sei es zudem, Schüler russischer Herkunft nicht für die Situation verantwortlich zu machen. Deshalb sei es unerlässlich, alle Schüler altersgerecht über die Situation aufzuklären und mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Das Wichtigste ist jedoch, dass sowohl Lehrkräfte als auch Eltern den Kindern zuhören und ihnen das Gefühl vermitteln, mit ihren Sorgen nicht alleine zu sein.