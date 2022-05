Ukraine-Krieg: Aktuell rund 880 Geflüchtete im Hofer Land

Wegen des russischen Angriffskrieges sind in den vergangenen Monaten viele Menschen aus der Ukraine in die Euroherz-Region geflohen. Nach aktuellem Stand halten sich rund 880 Geflüchtete im Landkreis Hof auf. Etwa 800 von ihnen haben einen Antrag auf Aufenthaltserlaubnis gestellt. Der Großteil der Menschen ist nach wie vor privat im Landkreis untergebracht. Über die Integreat-App steht auch weiterhin ein Online-Wohnraumportal zur Verfügung.

Nach drei Monaten Aufenthalt in Deutschland tritt für ukrainische Kinder und Jugendliche außerdem die Schulpflicht in Kraft. Aktuell besuchen 314 von ihnen verschiedene Schulen im Hofer Land.

Hier geht’s zum Wohnraumportal im Hofer Land.

Fragen zum Übertritt an weiterführende Schulen:

Schulberatungsstelle für Oberfranken (Tel.: 09281 1400360 oder Mail: mail@sb-ofr.de)

Schulamt Hof (Tel. 09281 57325 oder Mail: post@schulamt-hof.de)