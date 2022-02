Ukraine-Konflikt: Solidarität in der Region

Nach ersten Informationen zeigt sich Russland nach dem Einmarsch in die Ukraine nun zu Friedensverhandlungen bereit. Das hat ein Kremlsprecher mitgeteilt. Trotzdem reißen die Solidaritätsbekundungen aus dem Euroherz-Sendegebiet nicht ab. Nach der Stadt Hof hat sich nun auch die Stadt Plauen zu Wort gemeldet. Bürgermeisterin Kerstin Wolf: Wir zeigen uns solidarisch mit den Einwohnern des angegriffenen Landes und verurteilen den russischen Einmarsch scharf. […] Dass dies in der heutigen Zeit in Europa wieder geschehen kann, sei unfassbar. Als Signal gegen den Krieg wird die Plauener Festhalle ab 18 Uhr in den Farben der blau-gelben ukrainischen Flagge angestrahlt. In Hof gibt es ab 17 Uhr eine Friedensdemonstration am Kugelbrunnen. Die Ev.-Luth. Kirchengemeinde Helmbrechts lädt ab 19 Uhr zu einem Friedensgebet in die Johanniskirche ein.