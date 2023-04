Ukraine ist Thema: Grenzland-Filmtage starten

Die Euroherz-Region zeichnet sich unter anderem durch ihre vielen Filmfestivals aus. Dazu gehören jedes Jahr auch die Grenzland-Filmtage in Selb und Aš. Der Fokus liegt dabei auf Filmen, die sich mit dem Thema Grenze in unterschiedlichen Formen beschäftigen. Am Abend startet die 46. Ausgabe des Filmfestivals. Dieses Jahr stehen über 80 Spiel-, Dokumentar-, Kurz- und Kinderfilme aus über 20 Ländern auf dem Programm. Der Eröffnungsfilm „The Ordinaries“ befasst sich mit den Haupt- und Nebenrollen der Filmwelt. Bis Sonntag warten aber noch weitere Highlights. Es gibt zum Beispiel wieder die Filmtagekneipe. Festivalleiterin Kerstin Fröber:

Der Fichtelgebirgskrimi „Impfdrutscherla“ läuft am Sonntag ab 18.15 Uhr. Morgen gibt es außerdem ein Ukraine-Spezial. Der Erlös geht an die Initiative „Filmmakers for Ukraine“. Die Eröffnung ist um 17.30 Uhr – auch in diesem Jahr wieder im Rosenthal-Theater. Tickets gibt’s online oder vor Ort an der Tageskasse.

(Symbolbild)