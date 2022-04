Ukraine-Hilfe mit Füßen getreten: Einbruch beim Colorido e.V. in Plauen

Fast seit Beginn des Ukraine-Kriegs und der damit einhergehenden Flucht von Millionen von Menschen, sammelt der Plauener Verein Colorido schon Spenden, gibt sie hier aus oder schickt Spendentransporte in die Ukraine.

Doch die Spendenausgabe des Vereins haben nun Einbrecher heimgesucht. Wie der Colorido e.V. auf Facebook schreibt, ist das Team gestern auf demolierte Türen, eingeschlagene Fenster, aufgerissene Kartons und eine Spur der Verwüstung gestoßen. Außerdem haben die Täter kleinere Elektrogeräte mitgehen lassen. „Tagelange Ehrenamtsarbeit, nämlich schleppen, sortieren, zusammenlegen und verpacken – und die Hilfsbereitschaft der Spender und Spenderinnen wurden mit Füßen getreten“, heißt es wörtlich. Laut des Vereins ermittelt die Kripo bereits. Wer in der Reißiger Straße in Plauen über Ostern etwas Verdächtiges gesehen oder gehört hat, soll sich melden, bittet der Colorido e.V.