Ukraine-Hilfe: Infos fürs Wochenende und Spendenmöglichkeiten

Die Bilder aus der Ukraine bleiben weiter erschreckend. Aber es ist auch schön zu sehen, wie hilfsbereit die Menschen in Europa, in Deutschland und auch in der Euroherz-Region sind. Die Stadt Plauen hat zum Beispiel über 13.000 Euro für eine befreundete ukrainische Stadt gesammelt. Dadurch werden unter anderem Medikamente, Verbandszeug und Hygieneartikel besorgt.

Für Flüchtlinge hier vor Ort sammelt auch die Stadt Wunsiedel Spenden. Die Spendenkonten findet ihr auf euroherz.de

Außerdem haben Stadt und Landkreis Hof Informationen zur ärztlichen Versorgung für Kriegsflüchtlinge am Wochenende bekanntgegeben.

Heute und Morgen ist Dr Igor Malyshkin Ansprechpartner in Sachen Allgemein- und Kindermedizin. Eine Telefonnummer gibt es auf unserer Webseite. Er ist zudem in der KVB Bereitschaftspraxis an der Hofer Sana Klinik anwesend und spricht zudem ukrainisch.

Als Zahnarzt steht Shenja Motzke in Hof zur Verfügung. Die Stadt Hof hat Hotlines eingerichtet. Alle wichtigen Infos könnt ihr auch nochmal in Ruhe auf euroherz.de nachlesen.

Ärztliche Versorgung im Hofer Land:

Dieses Wochenende (05. und 06. März 2022) können sich Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine, die medizinische Hilfe benötigen, an folgende Ärzte für Stadt und Landkreis Hof werden:

Allgemeinmedizin und Kinder: Dr. Igor Malyshkin (spricht Ukrainisch)

o Samstag und Sonntag: Telefon +49 17681209676

o Am Sonntag (06.03.) von 09:00 bis 15:00 Uhr ist Dr. Malyshkin zudem in der KVB Bereitschaftspraxis an der Sana-Klinik persönlich anwesend

Adresse: KVB Bereitschaftspraxis, Eppenreuther Str. 9, 95032 Hof, Tel. 089 41 41 85 353

Zahnarzt: Shenja Motzke, Eppenreuther Str 23, 95032 Hof

o Zeiten: Samstag und Sonntag jeweils 10:00-12:00 Uhr und 18:00-19:00 Uhr

o Tel. 09821 2992

In akuten Notfällen ist der Notruf 112 zu rufen.

Hotlines der Stadt Hof:

Für Notfälle am Wochenende, wie Fragen zur Unterkunft oder medizinischen Versorgung hat die Stadt Hof eine Hotline eingerichtet. Diese ist Samstag und Sonntag von 09:00 bis 17:00 Uhr erreichbar. Die Telefonnummer lautet: 09281 815-7990.

Hilfe in Notfällen: Unterkunft, Arztbesuch: 09281/815-7990

oder per Mail an soziales@stadt-hof.de

Die Hotline ist von 09:00 bis 12:00 Uhr und Montag von 14:00 bis 16:00 Uhr erreichbar.

Weitere Kontaktmöglichkeiten für Fragen zum Aufenthalt oder Notfällen von Montag bis Freitag:

Fragen zum Aufenthalt in Deutschland: 09281/815-7880

oder per Mail an buergeramt@stadt-hof.de

Die Hotline ist von 09:00 bis 12:00 Uhr erreichbar.