Ukraine-Hilfe in Plauen: Neues Begegnungs- und Informationszentrum für Flüchtlinge

Im Vogtland sind bereits über 1.200 ukrainische Flüchtlinge angekommen, 500 davon in Plauen. Dort hat die Stadt jetzt zusammen mit der Diakonie ein Begegnungs- und Informationszentrum für ukrainische Flüchtlinge eröffnet. Hier sollen sich die Geflüchteten in Ruhe entspannen, treffen und austauschen können. Außerdem gibt es dort Unterstützung unter anderem auch für die Suche nach Jobs oder Kitaplätzen und sie bekommen Kontakte vermittelt. Neben Mitarbeitern der Stadt und der Diakonie helfen auch Ehrenamtliche mit.

Für den Betrieb, insbesondere in den Nachmittagsstunden, sucht Plauen noch Helfer mit ukrainischen, englischen oder guten Russischkenntnissen.

Öffnungszeiten:

Montag bis Samstag 14 bis 18 Uhr

Kontakt:

Mail bizu@diakonie-plauen.de

Telefon 03741 7190868

Wer unterstützen kann oder weitere Hinweise hat, meldet sich unter 03741 2910 oder sendet eine Mail an Ukrainehilfe@plauen.de.

Allgemeine Infos zur Ukrainehilfe in Plauen findet ihr hier.