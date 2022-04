Ukraine-Hilfe in der Region: Wohnraum für Flüchtlinge weiter großes Thema

Auch wenn es zuletzt leichte Signale der Entspannung gegeben hat, der Krieg in der Ukraine geht weiter und kostet vielen Menschen das Leben. Viele verlassen immer noch in Massen das Land und fliehen auch zu uns in die Euroherz-Region. Die Hilfsbereitschaft ist groß, aber gerade der Wohnraum für Flüchtlinge ist weiter ein großes Thema.

Im Landkreis Wunsiedel sind mittlerweile knapp 500 Menschen aus der Ukraine angekommen. Das Landratsamt bittet daher freien Wohnraum auf der Website des Landkreises anzugeben. Vor allem größere Wohneinheiten werden noch gesucht.

Der Landkreis Hof hat mittlerweile rund 600 Flüchtlinge registriert. Auch hier stellt das Landratsamt ein Wohnraumportal zur Verfügung.

Der Landkreis Hof will am Vormittag (10:30 Uhr) außerdem über den aktuellen Stand zur Ukrainehilfe informieren.

