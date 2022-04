Ukraine-Hilfe: Aktueller Stand in Stadt und Landkreis Hof

Zirka zwei Monate dauert der Krieg in der Ukraine jetzt schon an. Noch immer sind viele Menschen auf der Flucht. Im Landkreis Hof sind über 800 Menschen (863) aus der Ukraine registriert, gut 350 (359) sind jünger als 18 Jahre. Drei Viertel davon sind privat untergekommen. Die Stadt Hof meldet rund 700 Geflüchtete, schätzt die Zahl aber auf bis zu 750 Personen. Der Landkreis Hof hat demnach noch freie Kapazitäten um Flüchtlinge aus dem Ankerzentrum in Bamberg kurzfristig aufnehmen zu können. Auch in der Stadt Hof steht die Turnhalle der Hofecker Schule weiterhin als Notunterkunft zur Verfügung. Bis zu den Osterferien konnten demnach aber alle Ukrainer, die dort waren, verteilt werden. In der Hofer Jugendherberge wohnen derzeit etwa 90 Flüchtlinge. Weitere Busse mit Ukrainern sind derzeit aber wohl nicht angekündigt. Stadt und Landkreis Hof bieten zudem weiterhin das Wohnraumportal über die Integreat-App an.