Ukraine-Geflüchtete: Stadt Hof bei der Aufnahme an der Spitze in Bayern

In ganz Deutschland haben Menschen aus der Ukraine Zuflucht gefunden, die vor dem Krieg flüchten mussten. Die Stadt Hof ist diesbezüglich in Bayern aber ganz vorne mit dran. In der Stadt leben nach aktuellem Stand knapp 850 Geflüchtete. Das entspricht einer Überquote von 84,4 Prozent. Die Stadt hat also 375 Geflüchtete mehr aufgenommen als sie müsste. Zum Vergleich: Bamberg hat eine Überquote von 28 Prozent und Bayreuth von 11,1 Prozent. Diese Ausnahmesituation hat vor allem die Stadtverwaltung an ihre Grenzen gebracht. Für das Personal müsse es daher Entlastungsmöglichkeiten geben, so Oberbürgermeisterin Eva Döhla. Sie betont in diesem Zusammenhang auch, dass trotz der hohen Überquote keine Personen weggeschickt werden. Allerdings müsse sich die Stadt bei der Verteilung neuer Geflüchteter vorerst hinten anstellen.