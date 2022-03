Ukraine-Flüchtlinge: Willkommenskräfte für Schüler gesucht

Vielleicht sitzen bei euren Kinder oder bei euch in der Klasse auch schon Kinder aus der Ukraine mit im Unterricht. Nach den Strapazen der Flucht aus den Kriegsgebieten sollen sie hier in den Schulen wieder ein bisschen Normalität erfahren, weiter lernen können und integriert werden, solange sie nicht in ihre Heimat zurückkehren können.

Die Stadt Marktredwitz macht aktuell auf die pädagogischen Willkommensgruppen aufmerksam. Die hat das bayerische Kultusministerium eingerichtet, um Schülern aus der Ukraine das Ankommen zu erleichtern. Falls ihr Erfahrung mit Kindern und Jugendlichen mitbringt, gerade selbst studiert oder ukrainische Sprachkenntnisse habt, dann könnt ihr die Lehrer vor Ort unterstützen. Denn das Kultusministerium sucht nach Willkommenskräften als feste Bezugspersonen für die ukrainischen Schüler. Mehr Infos dazu gibt’s hier!