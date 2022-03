Ukraine-Flüchtlinge: Hofer Turnhalle bereit für Gäste

In Hof steht ab sofort eine Notunterkunft für Flüchtlinge aus der Ukraine bereit: Der Katastrophenschutz der Stadt hat zusammen mit Helfern des BRK und THW die Turnhalle der Hofecker Schule rausgeputzt; Feldbetten aufgestellt, Duschen und Toiletten sind bereit und es ist für Essen und Getränke gesorgt. Künftig können bis zu 109 Menschen hier unterkommen, schreibt Oberbürgermeisterin Eva Döhla auf ihrer Facebookseite. Die ersten Kriegs-Flüchtlinge kommen heute mit einem Bus aus dem Ankerzentrum in Bamberg in Hof an.

Foto: Symbolbild