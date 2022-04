Ukraine, Corona, Teichwirtschaft: Oberpfälzischer Regierungspräsident besucht Landkreis Tirschenreuth

Seit Februar gibt es in der Oberpfalz einen neuen Regierungspräsidenten: Walter Jonas. Er war nun zum Antrittsbesuch beim Landrat des Landkreises Tirschenreuth, Roland Grillmeier. Eines der Hauptthemen war die Ukraine-Hilfe. Hier habe der Landkreis mit der Notunterkunft im Kloster Fockenfeld sein „Soll“ erfüllt, so Walter Jonas. Auch den Umgang mit der Corona-Krise samt Teststrategie und Impfkampagne hat der Regierungspräsident demnach gelobt. Weitere Themen des Gesprächs war die Situation der Teichwirtschaft in der Region und die Zusammenarbeit mit der Regierung bei Städtebau, Schulwesen und Wohnraumförderung. Walter Jonas hat sich auch in das Goldene Buch des Landkreises Tirschenreuth eingetragen.