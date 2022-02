ünf Monate Freiheitsstrafe auf Bewährung: Dreister Einbrecher im Schnellverfahren verurteilt

Am Morgen ist ein dreister Einbrecher im beschleunigten Verfahren zu 5 Monaten Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt worden. Das geben Staatsanwaltschaft und Polizeiinspektion Hof in einer gemeinsamen Pressemitteilung bekannt.

Der 40-jährige Mann ist am Sonntagabend in einen Markt in der Hans-Böckler-Straße eingebrochen. Ein Passant hatte den Einbruchsalarm vernommen und die Einsatzkräfte der Polizei verständigt. Diese haben daraufhin das Gelände umstellt und mit Hunden nach dem Einbrecher gesucht – jedoch erfolglos. Zwei Mitarbeiter eines Sicherheitsteams sollten die Tür und den Markt bis zum nächsten Morgen bewachen, weil eine Reparatur der Tür auf die Schnelle nicht möglich gewesen ist. In der Nacht hat das Sicherheitsteam einen Mann angetroffen, der mit zwei vollen Einkaufstüten durch den Markt spazierte. Dieser hat seine Taschen daraufhin fallen gelassen und ist geflüchtet.

Wenige Stunden später haben Beamte der Grenzpolizeiinspektion Selb den Täter schließlich am Güterbahnhof aufgreifen und festnehmen können. Wie sich herausstellte, soll der Mann erneut in den Laden eingebrochen sein, als die Sicherheitsbeamten bereits das Gebäude abgesichert hatten. Der Schaden liegt bei mehreren Tausend Euro.