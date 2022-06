Übungsbombe mit Gift entdeckt: Verseuchte Erde muss weg

Rund um den Fundort wurde nach Angaben der Polizei eine kleine Sperrzone errichtet, Anwohner mussten ihre Häuser verlassen. Experten hätten festgestellt, dass der Sprengkörper eine Ampulle mit hochgiftiger Flüssigkeit enthielt, die bei Kontakt mit Sauerstoff verdampft und eine giftige Wolke bildet. Man gehe davon aus, dass das Erdreich «zeitnah» entfernt werde, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch.

Nach dem Auslaufen hochgiftiger Flüssigkeit aus einer Übungsbombe in Schwaben muss das verseuchte Erdreich entfernt werden. Ein Bauarbeiter habe die Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg am Dienstag bei Straßenarbeiten in Waldheim (Landkreis Günzburg) mit einer Baggerschaufel angekratzt, teilte die Polizei mit. Dabei sei gelber Rauch aufgestiegen, der sich später als giftiges Gas herausstellte. Mittlerweile sei die Bombe abtransportiert worden. Verletzt wurde niemand.

