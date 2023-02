Übler Faschingsscherz: Haus im Kreis Wunsiedel mit rohen Eiern beworfen und Türen zugeklebt

Ein Faschingsscherz über den eine 76-jährige Frau in Marktleuthen im Landkreis Wunsiedel gar nicht lachen konnte. Wie die Polizei jetzt mitteilt, hat ein bislang unbekannter Täter das Haus der Seniorin mit rohen Eiern beworfen. Das muss in der Zeit zwischen Samstag und Montagmorgen passiert sein. Dazu hat er noch die Schlösser der Haus- und Kellertür, sowie des Briefkastens und des Garagentors mit einer unbekannten Substanz zugeklebt. Die 76-Jährige konnte ihr Haus also von innen zusperren aber nicht von außen. Die Frau muss mit Kosten in Höhe von rund 2.000 Euro für die Instandsetzung ihrer Schlösser beziehungsweise die Fassadenreinigung rechnen müssen, so die Polizei in ihrer Mitteilung.