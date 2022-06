Üble Schlägerei: Paar geht in Hof auf 68-Jährigen los

In Hof hat es am Pfingstwochenende eine üble Schlägerei gegeben. Am Sonntagnachmittag hatte ein Mitarbeiter einer Tankstelle in der Fabrikzeile das Ganze in einer Grünanlage beobachtet. Ein 57-Jähriger und eine 59-Jährige sind auf einen 68-Jährigen losgegangen. Warum, das ist laut Polizei noch unklar.

Die beiden Angreifer haben laut Zeugen auf das Opfer mit den Händen eingeschlagen. Die Frau hat sogar mit den Füßen zugetreten. Glücklicherweise wurde der 68-jährige Hofer nur leicht verletzt. Offensichtlich spielte auch Alkohol eine Rolle. Freiwillig wollten die Beteiligten aber keinen Alkoholtest machen. Die Polizei ermittelt gegen die beiden Angreifer wegen Körperverletzung.