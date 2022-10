Überzuckert: 84-Jähriger fährt falsch in den Kreisverkehr

Ein Kreisverkehr funktioniert eigentlich nur in eine Richtung, deshalb sollte einem auch kein Auto entgegenkommen. So aber am Sonntagabend einigen Autofahrern passiert im Kreisverkehr bei Reuthlas. Ein 84-Jähriger war dort in falscher Richtung eingefahren. Die anderen Autofahrer mussten bremsen, um nicht mit ihm zusammenzustoßen. Laut Polizei fuhr der betagte Mann in Schlangenlinien weiter und ist dabei immer wieder auf die Gegenfahrbahn geraten. Als er endlich anhielt, war auch schon die Polizei vor Ort. Vor den Polizisten machte der Mann einen verwirrten und orientierungslosen Eindruck, wie es heißt. Sanitäter stellten bei ihm Überzucker und ein Herzproblem fest. Also gings ins Krankenhaus. Den Führerschein hat die Polizei sicherheitshalber eingezogen.