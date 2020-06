Überwachung der Badewasserqualität in den Talsperren im Vogtlandkreis

Der Urlaub an der Adria steht in den Sternen – Freibäder haben nur eingeschränkt offen oder machen angesichts von strengen Corona-Auflagen erst gar nicht auf … was Wasserratten bleibt, sind Flüsse oder Seen. Das Gesundheitsamt des Vogtlandkreises wird auch in diesem Jahr während der Badesaison die Wasserqualität der drei Talsperren Pöhl, Pirk und Falkenstein genau überwachen. Dazu werden monatlich Gewässerproben entnommen und unter anderem das Algenwachstum überprüft. So will man potentielle Gesundheitsrisiken für Badegäste rechtzeitig erkennen und minimieren. Aktuell gibt die Behörde aber grünes Licht: Baden ist erlaubt, allerdings dürfte das momentan nichts für Warmduscher sein, denn die Wassertemperatur liegt aktuell nur zwischen 15 (Falkenstein) und 18 Grad (Pöhl).