Überraschungspäckchen & Gewinnerpakte: Betrüger im Vogtlandkreis unterwegs

Schockanrufe und sogenannte Phishing-Mails oder -SMS. Mit solchen Maschen versuchen Betrüger immer wieder, Menschen das Geld aus der Tasche zu ziehen. Das probieren sie im Vogtland aktuell auch wieder. Darauf macht die Verbraucherzentrale Auerbach aufmerksam.

Aktuell bekommt ihr im Vogtland immer öfter Mails von angeblichen Paketdiensten in euer Postfach. Die stellen ein „Gewinnerpaket“ mit einem Gewinnscheck in Höhe von zehn Millionen Euro in Aussicht. Damit das Paket an euch verschickt werden kann, müsst ihr 420 Euro an den vermeintlichen Paketdienst zahlen. Bei einer anderen Masche versuchen die Betrüger, euch per SMS hinters Licht zu führen. In der Nachricht heißt es: Ihr müsst noch Zollgebühren für ein „Überraschungspäckchen“ zahlen. Dafür sollt ihr auf einen Link klicken. Die Verbraucherzentrale Auerbach appelliert: Macht das auf gar keinen Fall! Es kann sein, dass sonst eine Schadsoftware auf eurem Handy installiert wird. Wer so eine Mail oder SMS bekommt, soll sich am besten direkt an die Polizei wenden.