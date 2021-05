Überraschungsbesuch: Joey Kelly in Naila

Stellt euch vor, ihr seid gerade in der Arbeit und dann steht da plötzlich ein Mitglied der Kelly Family im Büro. So gings gestern einem Fahrzeugservice in Naila. Joey Kelly hat im Frankenwald Halt gemacht. Er läuft gerade das Grüne Band ab – während Stern TV eine Reportage dreht.

In Naila hat Joey Kelly Wäsche beim Autoservice waschen wollen – der Autoservice hat dafür zum Dank eine CD, eine Kassette und eine signierte Schallplatte bekommen. Die Mitarbeiter wollen die Geschenke versteigern lassen, um den Erlös dem Hospiz in Naila zukommen zu lassen. Kelly hat während seines Stopps in Naila das Museum besichtigt und sich über die Ballon-Landung aus der DDR 1979 informiert. Am Dreiländereck soll Joey Kellys Tour enden – vorher wollte er sich noch das Deutsch-Deutsche Museum in Mödlareuth ansehen.

© Herrmann/2M Fahrzeugservices