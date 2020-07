Überraschung: Marihuana in Überraschungsei versteckt

Im Bayreuther Landratsamt geht es am Nachmittag (1.7.) erneut um die Sanierung der Ochsenkopfseilbahnen. Mit dem Millionen-Projekt wird (…)

WLAN, USB-Anschluss und Wireless charging und das alles auf einer Sitzbank? Das geht – und zwar ab heute in Marktredwitz. Eine (…)

Ibench: In Marktredwitz gibts eine smarte Sitzbank

Wegen der Corona-Krise war die Arbeitslosigkeit zuletzt überall in der Region gestiegen – mit der zunehmenden Entspannung im (…)

Der Fall hatte deutschlandweit für Aufsehen gesorgt: Am Berliner Kurfürstendamm stirbt 2016 ein Fußgänger, als sich zwei Raser ein (…)

Kinder-Kulturbeutel Fichtelgebirge: Gegen die Langeweile daheim

Kreativ sein und aus einer Not eine Tugend machen – so ist es sicherlich vielen Menschen in der Corona-Krise gegangen. (…)