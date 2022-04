Übernahme: Unternehmen Contipark kauft Hofer Wöhrl-Parkhaus

Das große Parkhaus am Wöhrl in der Hofer Innenstadt hat einen neuen Eigentümer. Die Berliner Firma Contipark hat das Parkhaus übernommen. Das sogenannte „Parkhaus City“ am Wöhrl hat über 250 Stellplätze auf 10 Ebenen, Es ist das erste eigene Objekt von Contipark in Hof. Bisher hat die Berliner Firma im Auftrag der Deutschen Bahn Parkplätze am Hofer Hauptbahnhof betrieben. Das Unternehmen will laut eigener Aussage in das Parkhaus auch weiter investieren. Schon ab jetzt ist es rund um die Uhr geöffnet. Fürs Parken müsst ihr pro angefangener Stunde 1 Euro zahlen, 6 Euro sind es pro Tag.