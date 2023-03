Übernachtungen im Oberpfälzer Wald: Zahlen fast auf Vor-Corona-Niveau

Nach den Pandemiejahren 2020 und 2021 haben die Menschen im vergangenen Jahr wieder mehr Lust auf Reisen gehabt. Das zeigen auch die Übernachtungszahlen 2022 für den Oberpfälzer Wald. Die Verantwortlichen haben die Zahlen jetzt beim Tourismustag Oberpfälzer Wald in Tirschenreuth vorgestellt. Demnach hat’s im vergangenen Jahr rund eine Million Übernachtungen im Oberpfälzer Wald gegeben. Damit liegen die Zahlen nur noch knapp unter dem Vor-Corona-Niveau, heißt es in einer aktuellen Mitteilung. Als Grund für den Erfolg nennt die Tourismusgemeinschaft Oberpfälzer Wald das besondere Onlineangebot. Touristen können zum Beispiel Stadtführungen, Museumseintritte und Workshops online buchen. Das Angebot ist jetzt auch analog größer geworden: Zusammen mit der Länderbahn hat die Tourismusgemeinschaft eine neue Karte rausgebracht. In der bekommt ihr Wandertipps mit Bahnanschluss im Oberpfälzer Wald.