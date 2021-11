Überlastungsstufe erreicht: Kretschmer über Corona-Lage in Sachsen

Vor den Bund-Länder-Gesprächen heute hat sich Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer in den sozialen Netzwerken an die Bevölkerung gewandt. Dabei ist er auch auf die Lage im Freistaat eingegangen. Ab morgen ist in Sachsen die Überlastungsstufe in den Krankenhäusern erreicht.

Die Lage sei noch dramatischer als im letzten Jahr. Kretschmer glaube, dass mit der jetzigen Dynamik die Krankenhäuser in jeder Region Deutschlands noch vor Weihnachten überlastet sein werden. Innerhalb eines Tages habe es auf gestern über 7.000 neue Fälle gegeben. Das seien Zahlen, die es so vorher noch nicht gegeben habe. Ungeimpfte seien besonders gefährdet. Neben Gesundheitsministerin Petra Köpping war auch RKI-Chef Lothar Wieler bei dem virtuellen Gespräch dabei. Der Präsident der Sächsischen Hausärzte Torben Ostendorf führte aus, wie überlastet die Hausarztpraxen derzeit sind. Er forderte sofortige Kontaktbeschränkungen und eine Erhöhung der Impfquote.

Ab Montag gelten ja in Sachsen neue Regelungen, darunter 3G am Arbeitsplatz, und eine generelle Testpflicht in Alten- und Pflegeheimen sowie Krankenhäusern für Besucher und Beschäftigte. Zudem soll in der Überlastungsstufe 2G im Handel gelten, mit Ausnahme der Grundversorgung. Für manche Auflagen braucht es aber das neue Infektionsschutzgesetz, das heute im Bundestag vorgelegt werden soll.