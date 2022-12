Überlastete Kinderstationen: Angespannte Lage zeigt sich auch am Helios Klinikum Plauen

Aktuell leiden extrem viele Kinder unter Atemwegsinfektionen wie dem RS-Virus. Notfallmediziner haben schon vor einer katastrophalen Situation in den Kinderkliniken gewarnt. Auf Nachfrage hat uns auch das Helios Vogtland Klinikum in Plauen bestätigt, dass es derzeit vermehrt sehr junge Patienten mit dem RS-Virus behandelt. Die Betreuung der Patienten sei sehr überwachungsintensiv. Auswirkungen auf den allgemeinen Klinikbetrieb habe die Situation jedoch nicht, heißt es in der Antwort. Wie sie die Lage entwickeln wird, könne das Klinikum nicht einschätzen. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbacht hat angekündigt, den überlasteten Kinderkliniken schnell helfen zu wollen. Pflegepersonal von Erwachsenen soll auf die Kinderstationen verlegt werden. Eltern und Kinderärzte sollten nicht unmittelbar nötige Vorsorgeuntersuchungen verschieben, so Lauterbach.