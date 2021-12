Überholvorgang endet in Unfall mit acht Verletzten

Selb (dpa/lby) – Wegen eines riskanten Überholmanövers ist es in Oberfranken zu einem Unfall mit zwei Schwer- und sechs Leichtverletzten gekommen. Obwohl ihm mehrere Autos entgegenkamen, überholte ein 65-jähriger Autofahrer in einer leichten Rechtskurve im Landkreis Wunsiedel mehrere Fahrzeuge, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der erste entgegenkommende Wagen musste ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Das Auto dahinter konnte abbremsen, doch der dritte entgegenkommende Autofahrer erkannte die Situation zu spät. Er wich den Angaben zufolge auf die Gegenfahrbahn aus, wo er mit dem mittlerweile wieder eingescherten Auto des 65-Jährigen zusammenstieß.

Der Sachschaden wird auf etwa 40 000 Euro geschätzt. Zur Klärung der Unfallursache musste die Staatsstraße zwischen Selb und Erkersreuth am Sonntag mehrere Stunden gesperrt werden. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

© dpa-infocom, dpa:211212-99-356715/3