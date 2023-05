Überholspuren für die B303: Straßenbauprojekte im Landkreis Wunsiedel

Das Staatliche Bauamt Bayreuth hat jetzt bekannt gegeben, welche Bundes- und Staatsstraßen es in der nächsten Zeit im Fichtelgebirge angehen will. Ein Großprojekt ist auf jeden Fall die B303 zwischen der Grenze zu Tschechien bei Schirnding bis nach Himmelkron. Sie soll in drei Bauabschnitten ausgebaut werden; künftig soll es Überholspuren geben, damit es nicht mehr zu schweren Unfällen kommt. Vor dem kommenden Jahr soll aber noch nichts passieren, heißt es vom Staatlichen Bauamt.

Außerdem soll die Staatsstraße bei Seußen erneuert werden. Hier soll’s voraussichtlich im Juli losgehen. Auch neue Radwege sollen entstehen. Einer soll zum Beispiel von Selb-Plößberg bis zum Grenzübergang nach Tschechien führen.