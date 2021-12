Durch ein Überholmanöver hat ein Transporter-Fahrer am Abend einen schweren Unfall bei Bad Lobenstein im Saale-Orla-Kreis verursacht. In einem schlecht einsehbaren und kurvigen Bereich der B90 wollte er einen Lkw überholen, dabei kamen ihm zwei PKW entgegen. Der eine schleuderte beim Ausweichen gegen mehrere Bäume am Straßenrand, der andere stieß mit dem Transporter zusammen. Sechs Personen wurden zum Teil schwer verletzt. Die Bundesstraße war für mehrere Stunden komplett dicht.