Überholmanöver geht schief: Keine Verletzten aber hoher Sachschaden

Dieses Überholmanöver war zu riskant. Am Freitagabend ist es bei Reuthlas zu einem Unfall gekommen. Ein 30-Jähriger war mit seinem Auto Richtung Münchberg unterwegs und wollte ein Auto überholen. Dabei hat er laut Polizei wohl den Abstand zum Gegenverkehr falsch eingeschätzt. Um einen Frontalcrash mit dem Gegenverkehr zu vermeiden ist der 30-Jähriger wieder nach rechts eingeschwenkt, aber dabei seitlich in den Wagen gefahren, den er eigentlich überholen wollte. Das wurde dadurch abgedrängt und blieb in einem Feld stehen. Verletzt hat sich bei dem waghalsigen Manöver laut Polizei zum Glück niemand. Der Sachschaden liegt aber bei zirka 15.000 Euro. Der Verursacher musste seinen Führerschein vorerst abgeben. Auf ihn kommt ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs zu.