Übergriff auf Frau in Plauen: Kriminalpolizei sucht Zeugen

Nach einem Übergriff auf eine Frau in Plauen, sucht die Polizei aktuell Zeugen. Der Vorfall hat sich bereits am Sonntagabend in der Bahnhofsvorstadt ereignet. Die 33-Jährige lief vom Bahnhof in Richtung Innenstadt. Auf Höhe der Sparkasse hat sie ein Unbekannter angesprochen. Als sie nicht reagiert hat, ist der Mann ihr hinterher gerannt, hat sie gepackt und in ein Gebüsch gezerrt. Bei einer Rangelei hat der Unbekannte die Frau leicht im Gesicht verletzt. Die 33-Jährige konnte sich schließlich aus dem Gebüsch befreien und um Hilfe schreien. Als der Täter auf der anderen Straßenseite einen älteren Mann bemerkte, hat er von der Frau abgelassen und ist geflüchtet.

Die Geschädigte beschrieb ihn als etwa 1,70 Meter groß und schlaksig. Er war circa 25 bis 30 Jahre alt und hatte schwarze, kurze Haare. Er trug ein blaues T-Shirt und eine dunkle kurze Hose.

Die Polizei bittet um Mithilfe: Habt ihr den Übergriff auf der Bahnhofstraße, nahe des Albertplatzes, am Sonntagabend wahrgenommen? Könnt ihr Hinweise auf die Identität des unbekannten Täters geben? Zeugen, insbesondere der besagte Passant, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0375 428 4480 zu melden.