Übergangsweise: Plauener Oberbürgermeister ist Vize-Landrat

Da hat der Plauener Oberbürgermeister Steffen Zenner in der nächsten Zeit noch einiges mehr zu tun, was über die Grenzen seiner Stadt hinausgeht: Zenner ist jetzt nämlich auch Vertreter für den vogtländischen Landrat Thomas Hennig. Der Kreistag hat ihn in seiner gestrigen Sitzung dazu ernannt. Zenner soll das Amt aber nur übergangsweise übernehmen und eben nur dann, wenn Landrat Hennig komplett verhindert sein sollte. Bis ein längerfristiger Vertreter gefunden und gewählt ist, ist also Zenner Vizechef im Vogtlandkreis. Im Februar war der eigentliche Kandidat aus persönlichen Gründen wieder abgesprungen.