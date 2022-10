Überfüllte Asylunterkünfte: Friedrich fordert weniger Anreize für illegale Migration

In Oberfranken fehlt es an Unterkünften für Geflüchtete. Diese kommen derzeit nicht nur aus der Ukraine, sondern auch aus Syrien oder Georgien. Vorübergehend kommen Asylsuchende in der Euroherz-Region in einer Turnhalle in Münchberg unter. Der hochfränkische CSU-Bundestagsabgeordnete Hans-Peter Friedrich fordert deshalb, keine weiteren Anreize für illegale Migration zu schaffen. Ein Beispiel sei das „Chancen-Aufenthaltsrecht“, das die Bundesregierung noch in diesem Winter verabschieden möchte. Die Regierung soll zu ihren humanitären Verpflichtungen stehen, jedoch müssten die Aufnahmekapazitäten den tatsächlich Schutzbedürftigen zugute kommen, schreibt Friedrich in einer aktuellen Mitteilung. Aufgabe sei es, mit den europäischen Partnern für einen besseren

Außengrenzschutz zu sorgen und die einseitigen Aufnahmezusagen zu beenden, so der Bundestagsabgeordnete.