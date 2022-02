Überfall in Selb: Kripo Hof sucht Zeugen

Drei bislang unbekannte Räuber haben am Abend einen Drogeriemarkt in der Schillerstraße in Selb überfallen. Wie die Polizei mitteilt, haben drei Männer sich unter anderem mit einem Messer und einem pistolenähnlichen Gegenstand dem Kassenbereich genähert und Bargeld von der Kassiererin gefordert. Die Angestellte hat daraufhin die Kasse geöffnet – die Männer haben sich mehrere Geldscheine daraus entnommen und sind geflüchtet. Die Kripo Hof sucht nun Zeugen, die Aussagen zum Vorfall machen können.

Die drei Männer werden wie folgt beschrieben: Täter 1: ist auffällig klein und zierlich, etwa 160 Zentimeter groß

trug eine schwarze Lederjacke und eine schwarze Jogginghose

hatte eine schwarze Skimaske über das Gesicht gezogen und trug zusätzlich eine schwarze Sonnenbrille

führte vermutlich ein Pfefferspray mit sich Täter 2: geschätzt 180 Zentimeter groß und stämmig

trug eine schwarze Hose, eine schwarze Sweatshirtjacke und helle / weiße Schuhe

hatte eine blaue Stoffmaske über das Gesicht gezogen

führte ein Küchenmesser mit sich Täter 3: ist zirka 165 Zentimeter groß und zierlich

trug eine graue Jogginghose und eine schwarze Kapuzenjacke

hatte einen pistolenähnlichen, bislang nicht weiter bekannten, Gegenstand in Händen