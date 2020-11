Überfall auf Tankstelle in Fabrikzeile in Hof: Zeugen werden gesucht

In der Fabrikzeile in Hof hat es einen Überfall auf eine dortige Tankstelle gegeben. Das bestätigt die Polizei in Hof gegenüber Radio Euroherz. Anwohnern ist ein Polizeihubschrauber aufgefallen, der über den Bereich gekreist ist. Der Täter ist gegen 20 h 30 in die Tankstelle, hat einen Mitarbeiter bedroht und einen dreistelligen Geldbetrag erbeutet. Verletzt wurde niemand. Mehr könne man wegen Ermittlungstaktischen Gründen nicht sagen, so die Polizei. Jetzt werden Zeugen gesucht, die Angaben machen können. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

(Symbolbild)